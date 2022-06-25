Camara müjdesi

ÜlkemiziAvrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor, sözleşmesi sona erecek olan stoper Samba Camara ile 2 yıllık sözleşme uzattı. Yiğidolar, Camara'nın sona erecek sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması için oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi sona erecek oyuncumuz Samba Camara'nın sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı. Samba Camara'yı tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 29 yaşındaki Malili stoper, geçen sezon 23 maçta forma giydi.