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Camara müjdesi

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor, sözleşmesi sona erecek olan stoper Samba Camara ile 2 yıllık sözleşme uzattı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Camara müjdesi
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor, sözleşmesi sona erecek olan stoper Samba Camara ile 2 yıllık sözleşme uzattı. Yiğidolar, Camara'nın sona erecek sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması için oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi sona erecek oyuncumuz Samba Camara'nın sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı. Samba Camara'yı tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 29 yaşındaki Malili stoper, geçen sezon 23 maçta forma giydi.
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