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Sivasspor Altay: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 30. haftasında Altay, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Düşme hattını hakından ilgilendiren müsabaka Sivasspor'un son dakikalarla Yatabare ile bulduğu son sonrası 2-1 sona erdi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 15:32 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 15:39
Sivasspor Altay: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Sivassspor, 2-1'lik skorla kazandı. Altay'ın golünü 54. dakikada Martin Rodriguez atarken, Sivasspor'un golleri 78'de Olarenwaju Kayode ile 90+1'te Yatabare'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40 yaparken, Altay 29 puanda kaldı ve 3 hafta sonra mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Altay sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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