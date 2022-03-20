Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan galibiyet yorumu: Önemli olan kazanmaktı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün iyi oyundan çok kazanmaya ihtiyaç duydukları bir maçı oynadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç hem bizim için hem Altay için kritik bir maçtı. Geçen hafta çok iyi bir maç kazandık. Böyle gergin, sıkıntılı geçen bir maçtı. Aynısı oldu. İki takımın da ihtiyacı vardı. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarısında da beklemediğimiz anda gol yedik. Yaptığımız değişikliklerle, her türlü riske girerek güzel bir maç kazandık.

Belki taraftarın da son anlarda galibiyet umudu yoktu. Ama biz takım olarak kopmadık. Zor da olsa maçı çevirdik. İyi oynayarak kazanmak isterdik. Ama önemli olan kazanmaktı. İkinci yarı giren arkadaşlarımız çok iyi işler yaptı. Kritik sakatlıkları olan arkadaşlar vardı. Yatabare, Henrique sakattı. Yatabare'yi bugün konuşarak ikna ettik. İhtiyacımız oldu. Isınırken konuştuk, durumunu sorduk, onay verince oyuna aldık. Sonradan girenler mükemmel işler yaptılar. Hiçbir zaman maçtan kopmadık. Galibiyet için gereken her şeyi yaptık. İkinci yarı 3 tane forvet ile oynadık.

"BU KADAR AZ SAYI BEKLEMİYORDUK"

Benim üzüldüğüm taraftar. Bugün 3 bin kişi gelmiş. Geçen hafta Adana'da 32 bin kişiyle karşı oynadık. Adana Demirspor inanılmaz destek alıyor. Biz bu sayıyı beklemiyoruz ama bu kadar az sayı da beklemiyoruz. Bu takımda benim 3'üncü senem. 2 sene üst üste Avrupa'ya götürdük. İlk senede şampiyon da olabilirdik. Bütçe ve belki birkaç transferle farklı yerlere gelebilirdik. Bu sene sezonu ilk açan biziz. Bütün takımlardan önce açıp Avrupa'da maçlar oynadık. Bunun etkisi de oldu. Sakatlarımız oldu, sıkıntılar yaşadık ama hiçbir zaman kopmadık.

"TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"

Kupada da şu an yarı finale çıktık. Alanya maçını kazanırsak final oynayacağız ama bizim taraftara ihtiyacımız var. Biraz destek olmaları gerekiyor ki daha da başarılı olabilelim. Böyle maçları taraftarla çevirebiliriz. Hafta arasında hem basın, hem oyuncularımız maça çağırdı, ben de söyledim ama bundan sonraki maçlarda doldurmaları gerekiyor. Bizim onlara ihtiyacımız var. Taraftar bizi desteklerse kalabalık şekilde, Bu takım çok iyi şeyler yapar. Onlardan büyük bir destek istiyoruz"