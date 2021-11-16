Haberler Sivasspor CR7 örneği

CR7 örneği

Sivas'ın Fildişili yıldızı Gradel, sağlığı el verdiğince sahalarda olacağını söyledi. Africa Foot sitesine konuşan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bir futbolcu, sağlıklı bir yaşam tarzı varsa 38 yaşında bile oynayabilir. Ronaldo ve birçok örnek mevcut" yorumu yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
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