CR7 örneği

Sivas'ın Fildişili yıldızı Gradel, sağlığı el verdiğince sahalarda olacağını söyledi. Africa Foot sitesine konuşan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bir futbolcu, sağlıklı bir yaşam tarzı varsa 38 yaşında bile oynayabilir. Ronaldo ve birçok örnek mevcut" yorumu yaptı.
Sivas'ın Fildişili yıldızı Gradel, sağlığı el verdiğince sahalarda olacağını söyledi. Africa Foot sitesine konuşan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bir futbolcu, sağlıklı bir yaşam tarzı varsa 38 yaşında bile oynayabilir. Ronaldo ve birçok örnek mevcut" yorumu yaptı.