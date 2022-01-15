Haberler Trabzonspor Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE - Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca'nın ilk defa bordo mavili ekip ile sahada yer alması bekleniyor. Sivasspor ve Trabzonspor'da 5'er eksik bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:36
Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Sivasspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR - Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Ahmet, Canere, Isaac, Erdoğan, Kerem, Camara, Henrique, James

TRABZONSPOR - Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Cornelius

TRABZONSPOR 5 EKSİK!

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak.

SİVASSPOR'DA DA 5 EKSİK VAR!

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

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