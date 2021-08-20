Yiğido arıza yaptı!

Süper Lig'e yenilgi ile başlayan Sivasspor, Avrupa'da da da tekledi... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Yiğidolar, gruplara kalma yolunda avantajı rakibine kaptırdı: 1-2. 11'inci dakikada Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğinden dönünce Sivasspor öne geçme fırsatını kaçırdı. 36'da Wind'in şutunu Azubuike çıkardı.

JAMES YETMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Kopenhag, 55'te Kevin Diks ile golü buldu. Sivas, yeni transferi Leke James ile 59'da umutlansa da sevinci 1 dakika sürdü. Santrayla yüklenen Kopenhag, Jens Stage ile yeniden öne geçti: 1-2. Golden sonra Sivasspor'un yoğun bir baskısı vardı. Ancak kaleci Grabara başka gole izin vermedi. Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos'ta Kopenhag'da oynanacak. Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak maçı Sivasspor iki farkla kazanırsa gruplara kalmayı başaracak.

3 EKSİKLE SAHADAYDI

Sivasspor, Kopenhag karşısına 3 eksikle çıktı. Fajr sarı kart cezası nedeniyle dün akşamki karşılamada forma giyemedi. Yiğidolarda, Pedro Henrique ve Aaron Appindangoye'nin ise sakatlıkları devam ediyor.

OYUNUN KARŞILIĞI YENİLGİ OLMAMALI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek şöyle konuştu: Oyunumuzun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Penaltı varsa yazık oldu. Bu maçın ilk yarısıydı. İkinci maça da gideceğiz. Oraya galibiyet için gideceğiz.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİK

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ise sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Beklediğimiz gibi bir takımdı. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Topu ayağımıza aldığımızda da iyi pozisyonlar bulduk ve bunları değerlendirdik" dedi.