Serge Manisa’da

Güçlü bir kadro oluşturarak Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Manisa FK transfer harekatını sürdürüyor. TFF 1. Lig'in yeni temsilcisi kadrosunu Serge Tabekou'yu alarak güçlendirdi. Ege ekibi, Kamerunlu futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Serge Tabekou, "Manisa'ya geldiğim için çok mutluyum. Sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞARI DİLEDİLER

Toplantıya kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İşyapan da katıldı. Yılmaz Bal "Tabekou önemli bir oyuncu. Takımımıza güç katacaktır. Hedefleri olan bir kulübüz. Bu hedefler doğrultusunda da bazı takviyeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Serge Tabekou hızı ile kolay şekilde adam eksilten özelliğiyle dikkat çekiyor. Geçen sezonu Belçika ekibi Royal Mouscron takımında geçirdi. 30 karşılaşmanın 21'inde ilk 11'de şans buldu. 4 defa fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı.