Haberler Sivasspor Petrocub - Sivasspor: 0-1 (Petrocub Sivasspor maçı ÖZET)

Petrocub - Sivasspor: 0-1 (Petrocub Sivasspor maçı ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, müsabakayı 1-0 kazanarak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. İşte Petrocub Sivasspor maçı ile ilgili detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 21:57 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:12
Petrocub - Sivasspor: 0-1 (Petrocub Sivasspor maçı ÖZET)

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile kozlarını paylaştı. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın düdük çaldığı karşılaşmayı temsilcimiz Yiğido 1-0 kazanarak önemli bir avantaj yakaladı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Yiğidolar, 90+5. dakikada ise Mustapha Yatabare ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

UEFA Konferans Ligi'nde maçlar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SON DAKİKA