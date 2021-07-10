Sivas'ın başında 6. yılına girecek olan Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesi kısa ve net konuştu. Boyd ve Kayode gibi isimleri kadroda tutmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "En az 6 transferle de sezona girmeliyiz. Bu sezon Avrupa'da en iyisi için sahaya çıkacağız. Ligde de istikrarlı bir şekilde üst sıralarda mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Bu şehre yakışanı yapacağız" dedi.
Sivas'ınbaşında 6. yılına girecek olan Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesi kısa ve net konuştu. Boyd ve Kayode gibi isimleri kadroda tutmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "En az 6 transferle de sezona girmeliyiz. Bu sezon Avrupa'da en iyisi için sahaya çıkacağız. Ligde de istikrarlı bir şekilde üst sıralarda mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Bu şehre yakışanı yapacağız" dedi.