Haberler Sivasspor Medicana 7. kez Sivasspor'un sağlık sponsoru oldu

7. kez 'un sağlık sponsoru oldu

'nün sağlık sponsoru 7. kez oldu. Yapılan açıklamada, "n büyük destekçilerimizden olan Medicana ailesine ve yönetim kurulu başkanı Sayın 'a teşekkür ediyorum. 6 yıldır her sağlık ihtiyacımızda yanımızda olan ile 7. senemizde de devam etmek için imzalarımızı atıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 17:30
Medicana 7. kez Sivasspor'un sağlık sponsoru oldu

ile arasında sağlık alanında 7. kez sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hastanesi, 6 yıldır devam eden sağlık sponsorluğu anlaşmasını 7. kez yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulübü Başkanvekili , "En büyük destekçilerimizden olan Medicana ailesine ve yönetim kurulu başkanı Sayın 'a teşekkür ediyorum. 6 yıldır her sağlık ihtiyacımızda yanımızda olan ile 7. senemizde de devam etmek için imzalarımızı atıyoruz. Her zaman yanımızda oldukları için mutluyuz. İnşallah sakatlıkların daha az yaşandığı, başarılarla dolu bir sezon geçireceğiz. Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü ise köklü ve güçlü bir camianın sağlık sponsoru olmanın gururunu yaşadıklarını aktararak, "Sivasspor'un tüm sağlık ihtiyaçlarında yanındayız. İlk sözleşmeyi imzalarken 'Hep destek, tam destek.' diyerek yola çıktık. Bugüne kadar bütün sağlık ihtiyaçlarını eksiksiz vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sivas'ın en büyük değeri olan Sivasspor'a 2021-2022 sezonunda da başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.



Kaynak: AA

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