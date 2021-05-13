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5.'lik aşkına

F.Bahçe’yi Kadıköy’de yenip darbe indiren, yenilmezlik serisini 18’e taşıyan , Avrupa kupaları için iddiasını ortaya koydu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Sivasspor 5.'lik aşkına
Şampiyonluk yarışı yapan 'yi Kadıköy'de deviren , 5.'lik için çekiştiği Hatay'ın 1 puan önünde son haftaya girdi. Avrupa kupaları için iddiasını ortaya koyan 'ın öğrencileri, sahalarında konuk edecekleri 'yı da yenerek sezonu 5.'likle taçlandırarak Avrupa biletini almak istiyor. Sivas'ta en son 30 Kasım 2020'de Göztepe'ye kaybeden Yiğidolar, o tarihten bu yana sahasında mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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