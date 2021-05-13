Sivasspor 5.'lik aşkına

Şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Sivasspor, 5.'lik için çekiştiği Hatay'ın 1 puan önünde son haftaya girdi. Avrupa kupaları için iddiasını ortaya koyan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, sahalarında konuk edecekleri Kasımpaşa'yı da yenerek sezonu 5.'likle taçlandırarak Avrupa biletini almak istiyor. Sivas'ta en son 30 Kasım 2020'de Göztepe'ye kaybeden Yiğidolar, o tarihten bu yana sahasında mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu.