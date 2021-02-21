Sivasspor - Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Ligde son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Yiğidolar, rakibini devirip iyice rahatlamak istiyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kayseri de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.





SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan, Maglica

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.