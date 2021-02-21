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Sivasspor - Kayserispor maçı CANLI

'in 26. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Yiğidolar, rakibini devirip iyice rahatlamak istiyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kayseri de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:57
Sivasspor - Kayserispor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Ligde son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Yiğidolar, rakibini devirip iyice rahatlamak istiyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kayseri de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.


SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, , , Uğur, Cofie, Arslan, , Erdoğan, ,

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, , Muhar, Campanharo, Avramovski, , İlhan, Maglica

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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