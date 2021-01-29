İturbe bombası

Kanatlara takviye arayışlarını sürdüren Sivasspor, aradığı ismi Meksika'da buldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, transferi için uğraş verdiklerini açıkladığı Everton'dan Bolasie'nin Middlesbrough'a gitmesinin ardından başka bir yıldız listeye alındı. Yiğidolar, Roma, Porto, River Plate ve Torino gibi önemli takımlarda forma giyen, şu anda da Unam Pumas'ta oynayan Juan Iturbe ile temas kurdu. Kırmızıbeyazlı kurmaylar, ilk olarak menajer aracılığıyla 27 yaşındaki Paraguaylı sol açıkla bir görüşme yaptılar.

PEREIRA İLE ŞAMPİYON OLDU

Kontratı sezon sonu bitecek olan İturbe'yle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve tecrübeli futbolcunun Sivas'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. Kariyeri başarılarla dolu olan yıldız sol açık, en başarılı dönemlerinden birini de tanıdık bir isimle tattı. Portekiz devi Porto'yla 2011-12 ve 2012-13'te F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde üst üste iki şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Unam Pumas formasıyla 25 maçta boy gösteren İturbe, 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.

GRADEL'LE UÇARLAR

İturbe, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 12 kez Paraguay Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu, Sivas'a gelmesi durumunda Yiğidolar'a büyük katkı sağlayan diğer kanat oyuncusu Gradel'le süper bir ikili oluşturacak.