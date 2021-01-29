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İturbe bombası

Bolasie transferini gerçekleştiremeyen Yiğido Meksika’da Unam Pumas’ın 27 yaşındaki sol açığıyla temas kurdu. İlk görüşmeler olumlu geçti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
İturbe bombası

Kanatlara takviye arayışlarını sürdüren , aradığı ismi Meksika'da buldu. Teknik direktör 'ın, transferi için uğraş verdiklerini açıkladığı 'dan Bolasie'nin Middlesbrough'a gitmesinin ardından başka bir yıldız listeye alındı. , , , ve gibi önemli takımlarda forma giyen, şu anda da Unam Pumas'ta oynayan Juan Iturbe ile temas kurdu. Kırmızıbeyazlı kurmaylar, ilk olarak menajer aracılığıyla 27 yaşındaki Paraguaylı sol açıkla bir görüşme yaptılar.

PEREIRA İLE ŞAMPİYON OLDU
Kontratı sezon sonu bitecek olan İturbe'yle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve tecrübeli futbolcunun 'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. Kariyeri başarılarla dolu olan yıldız sol açık, en başarılı dönemlerinden birini de tanıdık bir isimle tattı. devi Porto'yla 2011-12 ve 2012-13'te 'nin eski teknik direktörü yönetiminde üst üste iki şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Unam Pumas formasıyla 25 maçta boy gösteren İturbe, 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.

GRADEL'LE UÇARLAR
İturbe, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 12 kez 'nın formasını giyen yıldız futbolcu, Sivas'a gelmesi durumunda Yiğidolar'a büyük katkı sağlayan diğer kanat oyuncusu Gradel'le süper bir ikili oluşturacak.

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