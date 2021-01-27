Bolasie savaşı!

Transferde atağa kalkan Anadolu kulüpleri, bu kez aynı oyuncuya talip oldu. Sivasspor ve Gaziantep FK'nin Premier Lig ekibi Everton forması giyen Yannick Bolasie'nin peşine düştüğü öğrenildi. Kulüplerin, menajer aracılığıyla Demokratik Kongolu oyuncunun şartlarını öğrendiği ifade edildi. Avrupa'dan da talipleri olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki sol kanadın, yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Türkiye'ye sıcak baktığı belirtilirken; pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

29 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

İngiltere'de Crystal Palace formasıyla yıldızı parlayan Bolasie, burada 144 maçta 13 gol ve 30 asistlik performans ortaya koydu. Daha sonra 29 milyon euro'ya Everton'a transfer olan yıldız oyuncu, beklentileri karşılayamadı. Ardından sırasıyla Aston Villa, Anderlecht ve Sporting Lizbon'a kiralanırken; bu sezon ise Everton'a geri döndü. Geçtiğimiz yıl Sporting Lizbon'da 25 maçta 3 gol ve 5 asistle oynayan Bolasie, bu sezon Everton'da şans bulamadı. Milli Takım'da ise 43 karşılaşmada 9 kez ağları sarstı.