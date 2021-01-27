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Bolasie savaşı!

ve 31 yaşındaki sol kanadın peşine düştü. ’dan da talipleri olan oyuncunun ’ye sıcak baktığı ifade edildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:13 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Bolasie savaşı!

Transferde atağa kalkan kulüpleri, bu kez aynı oyuncuya talip oldu. ve 'nin ekibi forması giyen 'nin peşine düştüğü öğrenildi. Kulüplerin, menajer aracılığıyla oyuncunun şartlarını öğrendiği ifade edildi. 'dan da talipleri olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki sol kanadın, yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. 'ye sıcak baktığı belirtilirken; pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

29 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
'de formasıyla yıldızı parlayan Bolasie, burada 144 maçta 13 gol ve 30 asistlik performans ortaya koydu. Daha sonra 29 milyon euro'ya Everton'a transfer olan yıldız oyuncu, beklentileri karşılayamadı. Ardından sırasıyla , ve 'a kiralanırken; bu sezon ise Everton'a geri döndü. Geçtiğimiz yıl Sporting Lizbon'da 25 maçta 3 gol ve 5 asistle oynayan Bolasie, bu sezon Everton'da şans bulamadı. 'da ise 43 karşılaşmada 9 kez ağları sarstı.

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