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'dan maçı sonrası flaş paylaşım

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sivasspor maçın ardından hesabından yaptığı paylaşımda aldığı kararlar ile eleştirilen maçın hakemi 'i kararttı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:20
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş paylaşım

DG , maçının ardından hakem 'e imalı bir paylaşımda bulundu.

'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Siyah-beyazlıların 19. dakikada Güven Yalçın'la kaydettiği golün öncesinde Rosier'in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise tartışmalara yol açtı. Sivassporlu futbolcular Güven'in golü sonrasında uzun süre bir önceki pozisyonda Rosier'in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulundularsa da VAR incelemesi sonrasında orta hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğuna hükmetti.

Maçtan 3-0 yenik ayrılan Sivasspor, maçın ardından hesaplarından hakem Arda Kardeşler'e imalı bir paylaşımda bulundu. Maçın skor tabelasını ve futbolcular ile hakemin olduğu fotoğrafı paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'i siyah-beyaza çevirdi.
Yapılan bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

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