Sivasspor eksiklere rağmen kazanmak istiyor

Sivasspor'da hedef, yarın 9 eksikle oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında Karabağ'ı mağlup etmek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta maçında, Sivasspor, İstanbul'da Azerbaycan ekibi Karabağ ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

TAKIMDA 9 EKSİK

Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak kırmızı beyazlı takımda 9 eksik oyuncu bulunuyor. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 8 oyuncunun yanı sıra 1 de sakat oyuncusu bulunan Sivasspor, Karabağ maçının son çalışmasını 15 oyuncu ile gerçekleştirdi.

Yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.