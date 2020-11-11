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'un tecrübeli futbolcusu 37 yaşına girdi

ekiplerinden 'da "Dede" lapaklı futbolcu Aruna Kone 37 yaşına girdi. Kulübün hesabındaki mesajda, "Bugün futbolcumuz 'nin . Mutlu yıllar Kone." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:30
Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Arouna Kone 37 yaşına girdi

ekiplerinden 'un "dede" lakaplı forveti , 37 yaşına girdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte dördüncü sezonunu geçiren Fildişi Sahilli Arouna Kone için Sivasspor Kulübü, kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün hesabındaki mesajda, "Bugün futbolcumuz Arouna Kone'nin . Mutlu yıllar Kone." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor takımında en yaşlı oyuncu olan Kone, kırmızı-beyazlı formayla 94'ü Süper Lig, 5'i olmak üzere 99 maça çıktı.

Kone, Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda da bir kez gol sevinci yaşadı.

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