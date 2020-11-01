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'da Hatayspor maçı mesaisi tamamlandı

Demir Grup , 'in 7. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 13:05
Sivasspor'da Hatayspor maçı mesaisi tamamlandı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma, açma ve germe hareketleriyle başladı.

Ardından top kampa, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik ve şut çalışması yaptı.

, öğleden sonra hava yolu ile 'a hareket edecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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