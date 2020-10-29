UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bu grupta şansımız bitmedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Maccabi Tel-Aviv maçında, iyi oynamalarına rağmen şanssız bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını belirtti.

Penaltı pozisyonuna kadar oyunun hakimi olduklarını dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"11 kişi kalsaydık keşke penaltıdan gol yeseydik, hiç problem yoktu. Maça çıkarken elimizde tek stoper, tek sağ bek, tek sol bek vardı. Rakip takımın 11-12 yedeği varken bizim 5 yedeğimiz vardı. Çok sıkıntılı bir durumda maça çıktık ama arkadaşlarım gerçekten mükemmel oynadılar. Maçın başından sonuna kadar özellikle de ilk yarı gerçekten mükemmel oynadık, rakibe pozisyon dahi vermedik. Ancak şanssızlık yaşadık penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi. Bu grupta şansımız bitmedi, yolumuza yine devam edeceğiz. İnşallah sakatlarımız da geldiğinde daha alternatifli kadromuz olacak. UEFA maçlarına alışmış olacağız. Kalan maçlarımızı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün takımımla gurur duydum, hepsini tebrik ettim."

Hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda yenebilecek güçte olduklarını ifade etti.

Sakatlıklar ve yoğun maç programı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarına değinen Çalımbay, grupta kalan maçları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

Avrupa kupalarında gidebildikleri yere kadar gideceklerini belirten Çalımbay, pes etmeyeceklerinin altını çizdi.

Sakat oyuncular nedeniyle özellikle defansta sorun yaşadıklarını ve sakat sakat oynayan Samba Camara'nın kırmızı kartla oyun dışında kaldığına işaret eden Çalımbay, tam kadro olduklarında Maccabi Tel-Aviv'i İsrail'de yenebileceklerini, geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluğa oynayacaklarını sözlerine ekledi.