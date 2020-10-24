Mecnun Otyakmaz: Avrupa'da başarılı olacağımıza inanıyorum

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Villarreal maçında mağlup olmalarına rağmen iyi oynadıklarını belirterek, "Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağımıza inanıyorum, hiçbir şüphem yok" dedi.

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile Sivas'ın orman varlığını artırmak ve erozyonu önlemek için sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları devam ederken, Sivasspor Yönetim Kurulu da kulüp tesislerinde ağaçlandırma çalışması yaptı. Bu kapsamda yeni alt yapı sahalarının yanında bulunan boş alanı ağaçlandırma bölgesi olarak belirleyen Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu, Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte 1967 fidanı toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara futbolcuların ve yönetim kurulu üyelerin adı verildi.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ ARKAMIZA ALDIK'

Etkinlikte konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, Villarreal karşısında mağlup olmalarına rağmen oynadıkları oyunla Türkiye'nin desteğini arkalarına aldıklarını belirterek, "Bunu başardığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki maçlarınızda neler yapabileceğimizin çok güzel örneklerini gösterdiniz sahada. Futbol sadece futbol değildir. Sizler, göz önünde olan insanlarsınız. Yapacağımız bu tür etkinliklerle de gençlere örnek olacaksınız. Doğaya çok önemli katkıda bulunacağız. Bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağınıza inanıyoruz, hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ise, dikilen her fidanın çok büyük anlamının olduğunu belirterek, "1 fidan 15 tane insanın tükettiği fidanı üretiyor. Villarreal maçında bizi oyununuzla çok mutlu ettiğiniz için hem de bu etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.