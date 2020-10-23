Nefesi yetmedi

Sivasspor, Avrupa macerasına gollü başladı ama hüsranla bitirdi: 3-5. İspanya temsilcisi karşısında 20 dakikada 2-0 geriye düşen Yiğidolar, Kayode ve Yatabare'nin golleriyle soyunma odasına umutlu gittiler: 2-2. 56. dakikada Kayode ile galibiyet golüne çok yaklaşan kırmızı-beyazlılar, 57'de Foyt'un golüyle 3-2 geriye düştü. 64'te Gradel'in nefis frikiği ile yeniden maça ortak olan Sivasspor, ev sahibi ekipte 70'te oyuna giren Alcacer'in peşpeşe attığı gollere engel olamayınca, gol düellosunda puan çıkaramadı ve sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.

13'ÜNCÜ SIRAYA DÜŞTÜK

Karşılaşmanın ilk yarısında Bacca'nın penaltısına geçit vermeyen kaleci Samassa, farkı önleyemedi. I Grubu'ndaki ilk maçından puan çıkaramayan Sivasspor, 29 Ekim'de sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Dün gece Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı ağırlayan Maccabi Tel Aviv, karşılaşmayı 1-0 kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Öte yandan Glasgow Rangers'ın dün kazanmasıyla UEFA sıralamasında İskoçya bizi geçti ve 13'üncü sıraya indik.