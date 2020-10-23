Haberler Sivasspor Nefesi yetmedi

Nefesi yetmedi

Avrupa Ligi’nde İspanyol Villarreal’e konuk olan , geriye düştüğü maçta 3-3’ü yakalasa da son dakikalarda yıkıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 01:24 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Nefesi yetmedi

, Avrupa macerasına gollü başladı ama hüsranla bitirdi: 3-5. temsilcisi karşısında 20 dakikada geriye düşen Yiğidolar, Kayode ve Yatabare'nin golleriyle soyunma odasına umutlu gittiler: 2-2. 56. dakikada Kayode ile galibiyet golüne çok yaklaşan kırmızı-beyazlılar, 57'de Foyt'un golüyle 3-2 geriye düştü. 64'te Gradel'in nefis frikiği ile yeniden maça ortak olan Sivasspor, ev sahibi ekipte 70'te oyuna giren Alcacer'in peşpeşe attığı gollere engel olamayınca, gol düellosunda puan çıkaramadı ve sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.

13'ÜNCÜ SIRAYA DÜŞTÜK

Karşılaşmanın ilk yarısında Bacca'nın penaltısına geçit vermeyen kaleci Samassa, farkı önleyemedi. I Grubu'ndaki ilk maçından puan çıkaramayan Sivasspor, 29 Ekim'de sahasında temsilcisi 'i ağırlayacak. Dün gece ekibi Qarabağ'ı ağırlayan Maccabi Tel Aviv, karşılaşmayı 1-0 kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Öte yandan Glasgow Rangers'ın dün kazanmasıyla sıralamasında İskoçya bizi geçti ve 13'üncü sıraya indik.

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