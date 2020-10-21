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Yiğido iddialı

'nde zorlu maratona yarın 'da başlayacak , güçlü rakibine hazır.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:34 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Yiğido iddialı

Avrupa Ligi'nde zorlu maratona yarın 'da başlayacak , güçlü rakibine hazır. Valisi Salih Ayhan ile TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Sivas'a Avrupa'da başarılar dileyerek Başkan 'a tablo hediye etti.

BAŞARILI OLACAĞIZ
Başkan Mecnun Otyakmaz, tablo için teşekkür ederek, "Ülkemiz adına bu müsabakalardan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Takımımıza güveniyorum. İnşallah başarılı bir şekilde döneriz" dedi. Öte yandan Villarreal karşılaşmasını, Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

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