Yiğido iddialı

Avrupa Ligi'nde zorlu maratona yarın İspanya'da başlayacak Sivasspor, güçlü rakibine hazır. Sivas Valisi Salih Ayhan ile TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Sivas'a Avrupa'da başarılar dileyerek Başkan Mecnun Otyakmaz'a tablo hediye etti.

BAŞARILI OLACAĞIZ

Başkan Mecnun Otyakmaz, tablo için teşekkür ederek, "Ülkemiz adına bu müsabakalardan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Takımımıza güveniyorum. İnşallah başarılı bir şekilde döneriz" dedi. Öte yandan Villarreal karşılaşmasını, Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.