Haberler Sivasspor UEFA'nın anketinde Sivasspor 2. sırada!

'nın anketinde 2. sırada!

grup kuraları geçtiğimiz günlerde çekilmişti. resmi hesabında I Grubu'ndan hangi takımın tur atlayacağına dair bir anket yayınlandı. Bu ankete göre Villarreal 67,5 oranla ilk sırada yer alırken, temsilcimiz ise 23,8 oranla ikinci sırada yer aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 11:08 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 11:28
UEFA'nın anketinde Sivasspor 2. sırada!

, temsilcimiz 'un yer aldığı I grubu için anket düzenledi. Ankette gruptan çıkma olasılığı olan birinci takım Villarreal olurken, ikinci takım da ' oldu.

'nde grup kuraları geçtiğimiz Cuma günü çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve ile eşleşmişti. Eşleşmenin ardından UEFA resmi hesabından, I Grubu'ndan hangi takımın bir üst tura çıkacağı yönünde anket yayınladı.

Ankette Villarreal 67,5 oranla favori gösterilirken, temsilcimiz Sivasspor ise 23,8 oranla ikinci sırada yer aldı. Gruptaki diğer takımlar Qarabağ 5,3 ile üçüncü sırada yer alırken, Maccabi Tel-Aviv ise 3,5 oranla son sıraya yerleşti. Ankete ayrıca toplamda 29 bin 413 oy kullanıldı.
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan anket 3 gün sonra sona erecek.

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