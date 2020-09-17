Kayode Sivasspor'da

Transferde orta saha ve hücum hattına yoğunlaşan Sivasspor, forvet bölgesine aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Takımdaki Yatabare, Kone ve yeni transfer Felix gibi golcülerin yanına 4. bir ismi daha katarak uzun maratonda kadro derinliği oluşturmak isteyen Yiğidolar, geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode ile anlaşma sağladı. Çaykur Rizespor'un da peşinde olduğu Nijeryalı santrforla sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

GAZİANTEP'TE ŞOV YAPTI

Geçtiğimiz sezonun başında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından kiralık olarak Gazianetp FK'ye gelen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de iz bırakan bir performansa imza attı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-siyahlılarda 29 maçta 10 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt katkı sağladı. Forvet dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Kayode, Avusturya'da Austria Wien, İspanya'da Girona ve İngiltere'de Manchester City'de boy gösterirken, Nijerya Milli Takımı formasını da 4 kez giydi.