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Kayode 'da

, geçen sezon FK’de kiralık olarak oynayan, Shakhtar’ın 27 yaşındaki santrforu ile sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı atacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 21:32 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Kayode Sivasspor'da

Transferde orta saha ve hücum hattına yoğunlaşan , forvet bölgesine aradığı ismi 'da buldu. Takımdaki Yatabare, Kone ve yeni Felix gibi golcülerin yanına 4. bir ismi daha katarak uzun maratonda kadro derinliği oluşturmak isteyen Yiğidolar, geçen sezon FK'de kiralık olarak forma giyen ile anlaşma sağladı. 'un da peşinde olduğu Nijeryalı santrforla sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

GAZİANTEP'TE ŞOV YAPTI
Geçtiğimiz sezonun başında Ukrayna'nın takımından kiralık olarak Gazianetp FK'ye gelen 27 yaşındaki futbolcu, 'de iz bırakan bir performansa imza attı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-siyahlılarda 29 maçta 10 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt katkı sağladı. Forvet dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Kayode, 'da , 'da Girona ve 'de 'de boy gösterirken, formasını da 4 kez giydi.

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