DG Sivasspor, geçen sezon Gaziantep'te kiralık oynayan Olarenwaju Kayode transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Gaziantep'te 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.
Sivasspor’da Kayode sesleri
DG Sivasspor, geçen sezon Gaziantep'te kiralık oynayan Olarenwaju Kayode transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:32 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50