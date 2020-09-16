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DG , geçen sezon 'te kiralık oynayan transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:32 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Sivasspor’da Kayode sesleri

DG , geçen sezon 'te kiralık oynayan transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. 'ın bizzat istediği 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Gaziantep'te 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

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