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Haberler Sivasspor Fayçal Fajr Sivasspor'da!

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ekiplerinden Demir Grup , takımlarından Getafe'de forma giyen 32 yaşındaki Faslı futbolcu transferinde mutlu sona ulaştı. | haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:27 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:01
Fayçal Fajr Sivasspor'da!

'e geçtiğimiz sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya Demir Grup , çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor, İspanya ekibi Getafe takımında forma giyen 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncu transferini resmen bitirdi. Yiğidolar, Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör 'ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. Fajr, 2018-2019 sezonunda ise Ligue 1'de Caen'le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı.

Tecrübeli oyuncu, Fas Milli Takımı'nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Faslı futbolcunun, en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

FAYÇAL FAJR KİMDİR?

Fayçal Fajr 1 Ağustos 1988 yılında doğdu Fas'ta. Son olarak Getafe takımında orta saha pozisyonunda görev yaptı.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Oissel kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fréjus Saint-Raphaël, Caen, Elche, Deportivo La Coruña ve Getafe kulüplerinde oynadı.