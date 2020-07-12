Mert Hakan'dan eleştirilere sert cevap! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Mert Hakan'dan eleştirilere sert cevap!

Mert Hakan'dan eleştirilere sert cevap!

Mert Hakan'dan eleştirilere sert cevap!

'un yıldız ismi , 'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile ismi anılan deneyimli futbolcu, "Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.

'da, adı ile dedikodularına karışan , sarı-lacivertli takımı 2-1 yendikleri maçın ardından sitemkar ifadeler kullandı.

Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Mert Hakan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, bazen haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.

"TRANSFER KONUŞMANIN ANLAMI YOK"
Transferle ilgili görüşü sorulan Sivassporlu futbolcu, "İki hafta kaldı, iki hafta da Sivasspor'u en iyi yere getireceğiz. Transfer için konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

  1. 12.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Hakan'dan eleştirilere sert cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA