Mert Hakan'dan eleştirilere sert cevap!
Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile ismi anılan deneyimli futbolcu, "Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.
Sivasspor'da, adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımı 2-1 yendikleri maçın ardından sitemkar ifadeler kullandı.
Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Mert Hakan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, bazen haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.
"TRANSFER KONUŞMANIN ANLAMI YOK"
Transferle ilgili görüşü sorulan Sivassporlu futbolcu, "İki hafta kaldı, iki hafta da Sivasspor'u en iyi yere getireceğiz. Transfer için konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.
- 12.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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