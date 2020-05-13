Yasin Öztekin'den şampiyonluk sözleri! "İlk 4 hafta..."
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forması giyen tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin ligdeki şampiyonluk yarışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım, en fazla puanı toplayacak. Bizim ilk 4 haftayı çok iyi geçirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.
Hiç kimsenin futbola motive olamadığını vurgulayan Yasin, "Sahaya çıkamadık, futbol oynayamadık, futboldan geçtik pas bile yapamadık" dedi. Yasin, belirsiz bir süreçle karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "Herkes tedirgin, kimin ne olduğunu, hasta mı değil mi bilmiyoruz. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Bu, futbola da yansıyacaktır. Çünkü seyircisiz oynayacağız, bütün arkadaşlarım çok motive gözükmüyorlar" diye konuştu.
"FİNAL NİTELİĞİNDE ÇOK HAYATİ 8 MAÇIMIZ VAR"
Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde antrenmanlara başladığını dile getiren Yasin, şunları kaydetti:
Uzun bir aradan sonra tekrar idman yaptık. 12 Haziran'a çok az bir süre kaldı, futbolculara yaz kampı gibi bir şey oldu. Çok çalışmamız gerekiyor çünkü önümüzde final niteliğinde çok hayati 8 maçımız var. Bu final maçlarını iyi oynamak için önümüzdeki bu sürede çok iyi idman yapmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde hazır maç yapacağımız bir ortam yok. Hocamız ligin çok erken başladığını söyledi, bu da çok doğru.
Yasin, sahaya çıktıklarında tedirginlik yaşayacaklarına işaret ederek, "Çünkü değişik takımlarla oynayıp başka şehirlere gideceğiz, bunun için insan tedirgin oluyor. Bunun için hiçbir futbolcu yüzde yüz maçlara adapte olamaz" ifadelerini kullandı.
Lige verilen aranın büyük bölümünün Urla'da ailesinin yanında geçirdiğini anlatan Yasin, futboldan uzak olmanın çok kötü bir duygu olduğunu söyledi.
Yasin, bu süreçte ailesiyle daha çok vakit geçirdiğini ve daha çok kaynaştığını anlatarak, "Daha önceleri sürekli idman olduğu için bunu yapamıyorduk. Artıları vardı ama dezavantajları da vardı çünkü düzenli idman yapamadık. Çok sevdiğim futbolu özledim" dedi.
Kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki hedeflerini de aktaran Yasin Öztekin, açıklamasını şöyle tamamladı:
Sivasspor olarak şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluk kolay bir şey değil. Ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyonluk için bir adım önde olacak. Bizim ilk 4 haftayı çok iyi geçirmemiz gerekir. Bunun için çok iyi çalışmamız lazım. Her takımdan daha fazla çalışmamız gerekiyor ki maçlarda daha iyi olalım. 8 maç sonunda nerede olacağımızı göreceğiz.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 11:22
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yasin Öztekin'den şampiyonluk sözleri! "İlk 4 hafta..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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