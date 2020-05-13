Yasin Öztekin'den şampiyonluk sözleri! "İlk 4 hafta..." - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'den şampiyonluk sözleri! "İlk 4 hafta..."

Yasin Öztekin'den şampiyonluk sözleri! "İlk 4 hafta..."

ekiplerinden forması giyen tecrübeli futbolcu ligdeki şampiyonluk yarışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım, en fazla puanı toplayacak. Bizim ilk 4 haftayı çok iyi geçirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

un orta saha oyuncusu , ligde kalan 8 maçı final olarak gördüklerini söyledi. Yasin Öztekin yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arada sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Hiç kimsenin futbola motive olamadığını vurgulayan Yasin, "Sahaya çıkamadık, oynayamadık, futboldan geçtik pas bile yapamadık" dedi. Yasin, belirsiz bir süreçle karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "Herkes tedirgin, kimin ne olduğunu, hasta mı değil mi bilmiyoruz. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Bu, futbola da yansıyacaktır. Çünkü seyircisiz oynayacağız, bütün arkadaşlarım çok motive gözükmüyorlar" diye konuştu.

"FİNAL NİTELİĞİNDE ÇOK HAYATİ 8 MAÇIMIZ VAR"

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde antrenmanlara başladığını dile getiren Yasin, şunları kaydetti:

Uzun bir aradan sonra tekrar idman yaptık. 12 Haziran'a çok az bir süre kaldı, futbolculara yaz kampı gibi bir şey oldu. Çok çalışmamız gerekiyor çünkü önümüzde final niteliğinde çok hayati 8 maçımız var. Bu final maçlarını iyi oynamak için önümüzdeki bu sürede çok iyi idman yapmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde hazır maç yapacağımız bir ortam yok. Hocamız ligin çok erken başladığını söyledi, bu da çok doğru.

Yasin, sahaya çıktıklarında tedirginlik yaşayacaklarına işaret ederek, "Çünkü değişik takımlarla oynayıp başka şehirlere gideceğiz, bunun için insan tedirgin oluyor. Bunun için hiçbir futbolcu yüzde yüz maçlara adapte olamaz" ifadelerini kullandı.

Lige verilen aranın büyük bölümünün Urla'da ailesinin yanında geçirdiğini anlatan Yasin, futboldan uzak olmanın çok kötü bir duygu olduğunu söyledi.

Yasin, bu süreçte ailesiyle daha çok vakit geçirdiğini ve daha çok kaynaştığını anlatarak, "Daha önceleri sürekli idman olduğu için bunu yapamıyorduk. Artıları vardı ama dezavantajları da vardı çünkü düzenli idman yapamadık. Çok sevdiğim futbolu özledim" dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki hedeflerini de aktaran Yasin Öztekin, açıklamasını şöyle tamamladı:

Sivasspor olarak şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluk kolay bir şey değil. Ligler başlarsa ilk 4 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyonluk için bir adım önde olacak. Bizim ilk 4 haftayı çok iyi geçirmemiz gerekir. Bunun için çok iyi çalışmamız lazım. Her takımdan daha fazla çalışmamız gerekiyor ki maçlarda daha iyi olalım. 8 maç sonunda nerede olacağımızı göreceğiz.

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  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 11:22
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