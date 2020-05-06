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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Riske girmeye gerek yok

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Dönüş için 12 Haziran'ı erken buldum. Biz ligin bitmesini istiyoruz. Gerçekten ligi oynayalım ve bitirelim ama bu kadar yakın tarihte olmasını istemiyoruz. Çünkü ne kadar çok zaman geç olursa o kadar iyi. En küçük riskte bu maçların oynanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Çalımbay ayrıca, "Futbol bir temas oyunu onun için takım ve oyuncular için çok zor koşullarda oynanacak bu maçlar" dedi.

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06 Mayıs 2020 , Çarşamba
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