İddiamız hala sürüyor
Rıza Çalımbay: Kasımpaşa’yı mutlaka yenmeliyiz. Avantajımızı kaybettik ancak şampiyonluk için iddiamız hala devam ediyor.
Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybedilen Kayseri maçını ve şampiyonluk şansını yorumladı. Tecrübeli hoca, "Maçın başında penaltı kaçırdık, bir top direkten döndü. Şanssızdık. Bu maçla sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor" diye konuştu. Çalımbay, Kasımpaşa maçıyla ilgili ise, "Final maçı gibi bir maç olacak. Sakat oyuncularımız da düzelirse tam kadro gideceğiz. Kolay bir maç olmayacak. Kasımpaşa tanıdığım takım. Son haftalarda çok iyiler" dedi.
HAKEMLERDEN ÇOK ÇEKTİK
Sivas aleyhine ucuz penaltı çalındığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Sivas olunca penaltı verilmiyor ama bize karşı rahatça veriliyor. Hakem hatalarından hiç maç kazanmadık ama çok puan kaybettik" dedi.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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