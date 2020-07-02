İddiamız hala sürüyor

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybedilen Kayseri maçını ve şampiyonluk şansını yorumladı. Tecrübeli hoca, "Maçın başında penaltı kaçırdık, bir top direkten döndü. Şanssızdık. Bu maçla sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız devam ediyor" diye konuştu. Çalımbay, Kasımpaşa maçıyla ilgili ise, "Final maçı gibi bir maç olacak. Sakat oyuncularımız da düzelirse tam kadro gideceğiz. Kolay bir maç olmayacak. Kasımpaşa tanıdığım takım. Son haftalarda çok iyiler" dedi.

HAKEMLERDEN ÇOK ÇEKTİK

Sivas aleyhine ucuz penaltı çalındığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Sivas olunca penaltı verilmiyor ama bize karşı rahatça veriliyor. Hakem hatalarından hiç maç kazanmadık ama çok puan kaybettik" dedi.