Sivasspor’da 3. test sonuçları belli oldu! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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’da 3. test sonuçları belli oldu!

Sivasspor’da 3. test sonuçları belli oldu!

'in flaş ekiplerinden DG 3. kez corona virüsü testine girdi. Gerçekleştirilen testler sonrası teknik ekip, futbolcu idari kadro ve çalışanlarda herhangi pozitif bir vakaya rastlanmadı. İşte detaylar...

Kulübü, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personellere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü KOVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

  1. 03.06.2020
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