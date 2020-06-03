Sivasspor’da 3. test sonuçları belli oldu!
Süper Lig'in flaş ekiplerinden DG Sivasspor 3. kez corona virüsü testine girdi. Gerçekleştirilen testler sonrası teknik ekip, futbolcu idari kadro ve çalışanlarda herhangi pozitif bir vakaya rastlanmadı. İşte detaylar...
Sivasspor Kulübü, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personellere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü KOVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
- 03.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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