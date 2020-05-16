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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da tüm takıma testi

Sivasspor'da tüm takıma corona virüsü testi

) yayınladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Demir Grup 'da tüm futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline testi yapıldı.

Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından DG 'da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A Takım futbolcularını, teknik heyeti, idari kadroyu, destek ekibini, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere testi yaptı.

Testin ardından sağlık çalışanlarına, Sivasspor Teknik Direktörü tarafından forma takdim edildi.

  1. 16.05.2020
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