Sivasspor'da tüm takıma corona virüsü testi
TFF) yayınladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline corona virüsü testi yapıldı.
Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından DG Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A Takım futbolcularını, teknik heyeti, idari kadroyu, destek ekibini, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere corona virüsü testi yaptı.
Testin ardından sağlık çalışanlarına, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından forma takdim edildi.
- 16.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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