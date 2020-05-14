Sivassporlu Hakan Arslan 8 hafta yok
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Hakan Arslan geçirdiği meniküs ameliyatı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli isimlerinden Hakan Arslan menisküs ameliyatı oldu. Tecrübeli oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Demir Grup Sivasspor sakatlık şoku yaşadı. Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikayeti olan Hakan Arslan'a menisküs hasarı tanısı konulurken, corona virüsü pandemisi sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesi sağlandı.
Ancak pandemi izolasyon döneminde bireysel çalışmalarına devam eden oyuncunun dizindeki ağrının artmaya başlaması üzerine kulübün sağlık ekibince yapılan kontrollerde hasarının arttığı görüldü. Arslan'a cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi. Hakan Arslan, bugün sabah saatlerinde sağ dizindeki menisküs hasarı nedeniyle ameliyat edildi. Arslan'ın 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesinin planlandığı açıklandı.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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