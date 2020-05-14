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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Sivasspor Ameliyat oldu! 8 hafta yok

Sivassporlu 8 hafta yok

Sivassporlu Hakan Arslan 8 hafta yok

ekiplerinden un tecrübeli oyuncusu geçirdiği meniküs ameliyatı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

un tecrübeli isimlerinden menisküs ameliyatı oldu. Tecrübeli oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Demir Grup Sivasspor sakatlık şoku yaşadı. Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikayeti olan Hakan Arslan'a menisküs hasarı tanısı konulurken, corona virüsü pandemisi sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesi sağlandı.

Ancak pandemi izolasyon döneminde bireysel çalışmalarına devam eden oyuncunun dizindeki ağrının artmaya başlaması üzerine kulübün sağlık ekibince yapılan kontrollerde hasarının arttığı görüldü. Arslan'a cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi. Hakan Arslan, bugün sabah saatlerinde sağ dizindeki menisküs hasarı nedeniyle ameliyat edildi. Arslan'ın 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesinin planlandığı açıklandı.

  1. 14.05.2020
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