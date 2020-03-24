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24 Mart 2020, Salı
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Tempo bulmuştuk

Tempo bulmuştuk

Sivassporlu , “Bu dönem bizim gibi sporcular için çok zor. Bitime 8 hafta kalmıştı. İyi bir tempo yakalamıştık. Antrenmanlara evde devam ediyoruz.” diye konuştu.

Ligde şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'un başarılı orta sahası , koronavirüs nedeniyle sporcular olarak büyük zorluk yaşadıklarını belirtti. Aksoy, "Bu dönem bizim gibi sporcular için çok zor dönem. Ligin bitmesine 8 hafta kalmıştı. Tempo yakalamıştık. Ligin ne zaman başlayacağı belli olmadığı için antrenmanlara devam ediyoruz. Bize gönderilen tavsiyelerle evimizde devam ediyoruz. Bu günlerin tatil olmadığını ve mecburiyetten olduğunu kulübümüz bize iletiyor. Bize verdikleri programlar doğrultusunda çalışıyoruz. Bizler de herkes gibi yetkililerin ve kulübümüzün bize söylediklerini uyguluyoruz" dedi. 22 yaşındaki genç futbolcu, koronavirüs nedeniyle 'ye 'evde kalın' çağrısında da bulundu. Fatih Aksoy, "Ülkemiz ve dünyada çok zor geçirdiğimiz şu durumda, yetkililerimizi dikkate alıp dışarı çıkmayalım. Ben de ailemle evde kalıyorum. Mecbur kalmadıkça çıkmıyorum. Market ve eczane gibi zorunlu hallerde dışarı çıktığım zaman insanlarla sosyal mesafemi koruyorum. Döndüğümde ise kıyafetlerimi çıkarıp ellerimi sabunla yıkıyorum" ifadelerini kullandı
  1. 24.3.2020
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