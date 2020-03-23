Sivasspor'dan play-off açıklaması!
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sivas ekibinin corona virüs salgını için aldığı tedbirleri belirten Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın telekonferans yoluyla düzenlediği ve Süper Lig'deki bütün kulüp başkanlarının katıldığı toplantıda play-off sisteminin üzerinde durulmadığını söyledi.
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