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16 Mart 2020, Pazartesi
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'nun kozu Çalımbay

Yiğido'nun kozu Çalımbay

Antalya'ya konuk olacak 'ta Çalımbay, 2013'ten beri rakibine yenilmedi.

Şampiyonluk yarışı yapan , bugün ligin formda takımlarından karşısında ter dökecek. Yiğidolar'ın 7 maçtır bileği bükülmeyen ekibi önünde en önemli kozu ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay olacak. Teknik direktörlük kariyerinde kırmızı-beyazlılara rakip olduğu son 6 maçını kaybetmeyen Çalımbay, 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ekim 2013'ten bu yana Antalya'ya yenilmiyor. 'da eksik futbolcuların çokluğu ise teknik heyetin keyfini kaçırdı. ekibinde, Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal, Skuletic, Camara ve sakat, cezalı.

GOLCÜ SİNAN'DAN SİVAS'A GÖZDAĞI
Antalyaspor'un golcüsü , Sivas'a gözdağı verdi. Genoa'dan devre arasında kiralık olarak gelen ve 6 maçta 3 gol atan Gümüş, "Sivasspor'u yenmek istiyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. O yüzden bu başlangıç bizim için çok önemli" yorumunu yaptı.

  1. 16.3.2020
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