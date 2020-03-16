Yiğido'nun kozu Çalımbay
Antalya'ya konuk olacak Sivas'ta Çalımbay, 2013'ten beri rakibine yenilmedi.
Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor, bugün ligin formda takımlarından Antalyaspor karşısında ter dökecek. Yiğidolar'ın 7 maçtır bileği bükülmeyen Akdeniz ekibi önünde en önemli kozu ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay olacak. Teknik direktörlük kariyerinde kırmızı-beyazlılara rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Çalımbay, 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ekim 2013'ten bu yana Antalya'ya yenilmiyor. Yiğido'da eksik futbolcuların çokluğu ise teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sivas ekibinde, Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal, Skuletic, Camara ve Ziya Erdal sakat, Fernando cezalı.
GOLCÜ SİNAN'DAN SİVAS'A GÖZDAĞI
Antalyaspor'un golcüsü Sinan Gümüş, Sivas'a gözdağı verdi. Genoa'dan devre arasında kiralık olarak gelen ve 6 maçta 3 gol atan Gümüş, "Sivasspor'u yenmek istiyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. O yüzden bu başlangıç bizim için çok önemli" yorumunu yaptı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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