Sivasspor 4 Eylül Stadı çimlerine solaryum bakımı - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Sivasspor 4 Eylül Stadı çimlerine solaryum bakımı

Sivasspor 4 Eylül Stadı çimlerine solaryum bakımı

Sivasspor 4 Eylül Stadı çimlerine solaryum bakımı

un maçlarını oynadığı Yeni 4 çimlerinin istenilen renk ve kalitede olması için solaryum olarak adlandırılan suni güneş ışığı uygulaması yapılıyor.

a ev sahipliği yapan 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 çimlerinin daha kaliteli olması için özel bir cihazla her gün suni güneş ışığı veriliyor. Kış mevsiminin çetin geçmesi sonucu Yeni 4 Eylül Stadyumu zemininde zarar gören ve güneş ışınlarının futbol sahasının her bölgesine eşit oranla gelmemesi nedeniyle Sivas'a getirilen ve turuncu renk yayması nedeniyle ' Solaryumu' olarak adlandırılan suni güneş ışığı panelleri, çimleri bakıma alarak zeminin kalitesini daha da arttıracak. Stadyumda güneş ışığını az alan ve kökleşme sürecinde yeterince uzamayan çimlerin olduğu bölgeler tespit edilerek, buralara suni güneş ışığı üreten aletler yerleştirilerek belirlenen oranda ışık veriliyor. Suni ışık verme çalışmaları zeminin istenilen kaliteye gelene kadar devam edecek.

  1. 05.03.2020
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