Sivasspor - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 23. oynanacak derbilerin yanı sıra zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu Trabzonspor'a kaptıran Sivasspor zirve koltuğuna yeniden oturmak isterken 39 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor'da mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de 23. hafta Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak mücadele ile açılıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına dur demek isteyen iki ekip de mutlak 3 puan için sahadaki yerlerini aldı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Erdoğan, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare.
Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Welinton, Nsakala, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.
Alanyaspor cephesinde ise Siopis, Lokman Gör ve Juanfran sakatlıkları nedeniyle zorlu randevuda yok. Ceyhun Gülselam ise sarı kart cezası nedeniyle takımını deplasmanda yalnız bırakmak durumunda kaldı.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.
6. RANDEVU
Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'de oynanacak maçta 6. randevusuna çıkıyor. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor'un 1 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Akdeniz ekibinin de 1 galibiyeti var. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)
Alanyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (3B 1M), tek galibiyetini Ağustos 2018'de iç sahada aldı (1-0).
Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı iki takımdan biri Sivasspor (3; Başakşehir ile birlikte).
Süper Lig'de dört maçtır galip gelemeyen ve 10 puan kaybeden Sivasspor (2B 2M), daha önceki 10 karşılaşmanın dokuzunu kazanıp (1B) sadece iki puan bırakmıştı.
Deplasmanda üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor (2G 1B), bu sezon ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü atan takım olan Alanyaspor (11), aynı zamanda Sivasspor'dan (2) daha az kafa golü yiyen tek ekip konumunda (1).
Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği sekiz iç saha maçında puan kaybetmedi. Alanyaspor ise skor dezavantajına yakalandığı dört deplasmandan bir puan çıkarabildi (1B 3M).
Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son 10 golün yedisine doğrudan katkı sağlayan Mustapha Yatabare (5 gol & 2 asist), Mayıs 2017'den bu yana Alanyaspor filelerini havalandıramıyor (dört maç).
Bu sezon Süper Lig'de dış saha maçlarında en fazla gol atan üç oyuncudan biri Papiss Cisse (6; Bogdan Stancu ve Alexander Sörloth ile birlikte).
Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, Sivasspor'a karşı çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yaptı.
Süper Lig kariyerinde Sivasspor ile oynadığı ilk maçı kazanan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 19:56
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sivasspor - Alanyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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