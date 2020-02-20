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20 Şubat 2020, Perşembe
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3 eksikle Alanya'ya bileniyor!

Sivasspor 3 eksikle Alanya'ya bileniyor!

’in 23. hafta açılış maçında DG ile Aytemiz karşı karşıya gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00’de oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte bu karşılaşma öncesi 3 eksik oyuncu bulunuyor.

ile 'de yarın oynanacak maçta 6. randevusuna çıkacak. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor'un 1 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Sakatlıkları geçen Kılınç ve 'nin ise yarın 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeleri ve gidişata göre görev almaları bekleniyor.

GALİBİYETLERDE ÇALIMBAY ÖNDE
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile rakip olduğu 4 Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı , geride kalan maçlardan 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 5 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 SEZONU
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
Sivasspor - Alanyaspor: 2-2

2018-2019 SEZONU
Sivasspor - Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor - Sivasspor: 2-0

2019-2020 SEZONU
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

  1. 20.02.2020
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