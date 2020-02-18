Yiğido revire döndü - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Yiğido revire döndü

revire döndü

Yiğido revire döndü

'da liderliği kaybeden , ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor.

'da liderliği kaybeden , Alanya'ya hazırlanıyor. Yiğidolarda sakat olan Kone, Barış Yardımcı, Skuletic idmana katılmazken, hastanede kontrol edilen Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve 'da yer almadı.
  1. 18.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yiğido revire döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN