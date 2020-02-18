Sivasspor'a müjde! Arouna Kone... - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor'a müjde! Arouna Kone...

'a müjde! ...

Sivasspor'a müjde! Arouna Kone...

’in 23. haftasında sahasında ’u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor'da sakatlıkları devam eden , Skuletic ve antrenmana katılmadı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden , Skuletic ve katılmadı.

Uzun süredir sakat olan Sivasspor'un tecrübeli forvet oyuncusu ise takımla beraber çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı idmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın sabah kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 17:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'a müjde! Arouna Kone... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN