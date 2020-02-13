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13 Şubat 2020, Perşembe
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kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Türkiye 'nda 'la karşılaşacak olan lider , kentte aralıksız devam eden kar yağışından etkilendi.

e 'nda 'la karşılaşacak olan lider , kentte aralıksız devam eden kar yağışından etkilendi. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar birikintisi nedeniyle antrenman sahalarında ortaya renkli görüntüler çıkarken, Yiğidolar, son çalışmasını kapalı sahada gerçekleştirdi.
  1. 13.2.2020
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