Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Teknik Direktörü , maçının kolay olmadığını belirterek, " maçı final niteliğinde. Malatya iyi bir takım, bunun farkındayız. Ama her şey hazır, sıkıntı yok. İnşallah ligi ve ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

'in lideri 14'üncü haftada deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı.

"KOLAY BİR MAÇ DEĞİL"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, " maçı bizim için final niteliğinde bir maç. Bizim mutlaka oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Sıkıntılarımız yok mu? var. Mert Hakan'ın bir sakatlığı var, Yatabare cezalı olduğu için oynamıyor. Bunun dışında kupa maçında bir kaç arkadaşımızın da sakatlıkları var. Başka sıkıntımız yok. Tabii ki bunlar bize mazeret değil. Mutlaka oradan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor. Kolay bir maç değil. Malatya iyi bir takım, bunun farkındayız. Ama her şey hazır, sıkıntı yok. İnşallah ligi ve ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız. Şu andaki düşüncemiz bu" dedi.

  1. 04.12.2019
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