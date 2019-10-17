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17 Ekim 2019, Perşembe
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Sivasspor Galatasaray’a hazır

DG , 'in 8. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray ile yarın saat 20.30'da Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem düdük çalacak.
  1. 17.10.2019
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