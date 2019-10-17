Sivasspor Galatasaray’a hazır
DG Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
- 17.10.2019
-
Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
-
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
-
Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Sivasspor Galatasaray’a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.