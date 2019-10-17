İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri

Süper Lig'de milli aranın bitmesinin ardından perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ı 1 haftalık aranından zorlu bir seri beklerken sakat isimler can sıkıyor. Galatasaray için bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Terim'in kadro tercihi merakla bekleniyordu. Mücadele öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
17 Ekim 2019 Perşembe 22:50
Güncelleme: 18.10.2019 19:24
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Milli ara bitti; Galatasaray'ın zorlu maç maratonu bugün start alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 günlük süreçte bu sezon kaderini de çizecek 5 önemli müsabakaya çıkacak. Kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık. 5 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray için bugünkü karşılaşma büyük önem arz ediyor.
Bugünkü maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı.