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14 Ekim 2019, Pazartesi
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da neşeli antrenman

Demir Grup Sivasspor'da neşeli antrenman

'in 8'inci haftasında ile karşılaşacak maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana milli takımda bulunan Aaaron Appindangoye, izinli olan Hugo Vieira ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 14.10.2019
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