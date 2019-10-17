İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'de milli aranın bitmesinin ardından perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ı 1 haftalık aranından zorlu bir seri beklerken sakat isimler can sıkıyor. Galatasaray için bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Terim'in kadro tercihi merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Sivasspor mücadelesinin muhtemel 11'leri...

17 Ekim 2019 Perşembe 22:50 Güncelleme: 17.10.2019 22:50
İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri

Milli ara bitti; Galatasaray'ın zorlu maç maratonu bugün start alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 günlük süreçte bu sezon kaderini de çizecek 5 önemli müsabakaya çıkacak. Kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

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İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık. 5 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray için bugünkü karşılaşma büyük önem arz ediyor.

İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri

İŞTE O PROGRAM:

18.10.2019 SİVASSPOR
22.10.2019 REAL MADRİD
27.10.2019 BEŞİKTAŞ (D)
01.11.2019 ÇAYKUR RİZE
06.11.2019 REAL MADRİD (D)

İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ'LA DEPLASMANDA
Ardından, Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. 22 Ekim'de İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Gruptaki seyri açısından bu maç da oldukça değerli...

İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri

27 Ekim'de Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da bu kez Real Madrid'e konuk olacak ve 5 maçlık zorlu trafiği tamamlanacak. Ancak 3 gün nefes alacak olan Cimbom, 9 Kasım'da Gaziantep'e gidecek.

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