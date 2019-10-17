İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'de milli aranın bitmesinin ardından perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ı 1 haftalık aranından zorlu bir seri beklerken sakat isimler can sıkıyor. Galatasaray için bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Terim'in kadro tercihi merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Sivasspor mücadelesinin muhtemel 11'leri...
17 Ekim 2019 Perşembe 22:50
Güncelleme: 17.10.2019 22:50
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Milli ara bitti; Galatasaray'ın zorlu maç maratonu bugün start alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 günlük süreçte bu sezon kaderini de çizecek 5 önemli müsabakaya çıkacak. Kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık. 5 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray için bugünkü karşılaşma büyük önem arz ediyor.
İŞTE O PROGRAM:
18.10.2019 SİVASSPOR 22.10.2019 REAL MADRİD 27.10.2019 BEŞİKTAŞ (D) 01.11.2019 ÇAYKUR RİZE 06.11.2019 REAL MADRİD (D)
BEŞİKTAŞ'LA DEPLASMANDA Ardından, Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. 22 Ekim'de İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Gruptaki seyri açısından bu maç da oldukça değerli...
27 Ekim'de Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da bu kez Real Madrid'e konuk olacak ve 5 maçlık zorlu trafiği tamamlanacak. Ancak 3 gün nefes alacak olan Cimbom, 9 Kasım'da Gaziantep'e gidecek.