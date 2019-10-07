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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Yiğido geri döndü

Yiğido geri döndü

Sivas ligdeki tırmanışını, Ankaragücü önünde de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, ’in golüne (2) ve ’yle cevap verdi. 4 maçtır yenilmeyen ligde 2. sıraya yükseldi.

Kırmızı beyazlılar, 15'te Appindangoye- Samassa anlaşmazlığında, 'in golüyle yenik duruma düştü. Yiğido, 26'da 'la eşitliği sağladı. 45+1'de Hasan, kaleciyle karşı karşıya mutlak golü kaçırdı ve ilk yarı 1-1 bitti.

MERT HAKAN ŞOV
Yiğido, 48'de günün başarılı ismi Mert Hakan'la geri döndü. 25 yaşındaki orta sahanın, ceza yayından sert şutu, yan direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 2-1. 90+2'de , maçın sonucunu ilan etti: 3-1. Sivas, evinde 4 maçta 3., üst üste 2. galibiyetini alırken, A.Gücü ise deplasmanda üst üste 2. kez kaybetti.

  1. 7.10.2019
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