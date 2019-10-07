Yiğido geri döndü

Kırmızı beyazlılar, 15'te Appindangoye- Samassa anlaşmazlığında, Orgill'in golüyle yenik duruma düştü. Yiğido, 26'da Mert Hakan'la eşitliği sağladı. 45+1'de Hasan, kaleciyle karşı karşıya mutlak golü kaçırdı ve ilk yarı 1-1 bitti.



MERT HAKAN ŞOV

Yiğido, 48'de günün başarılı ismi Mert Hakan'la geri döndü. 25 yaşındaki orta sahanın, ceza yayından sert şutu, yan direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 2-1. 90+2'de Yatabare, maçın sonucunu ilan etti: 3-1. Sivas, evinde 4 maçta 3., üst üste 2. galibiyetini alırken, A.Gücü ise deplasmanda üst üste 2. kez kaybetti.