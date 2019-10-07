Yiğido geri döndü
Sivas ligdeki tırmanışını, Ankaragücü önünde de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, Orgill’in golüne Mert Hakan (2) ve Yatabare’yle cevap verdi. 4 maçtır yenilmeyen Sivasspor ligde 2. sıraya yükseldi.
Kırmızı beyazlılar, 15'te Appindangoye- Samassa anlaşmazlığında, Orgill'in golüyle yenik duruma düştü. Yiğido, 26'da Mert Hakan'la eşitliği sağladı. 45+1'de Hasan, kaleciyle karşı karşıya mutlak golü kaçırdı ve ilk yarı 1-1 bitti.
MERT HAKAN ŞOV
Yiğido, 48'de günün başarılı ismi Mert Hakan'la geri döndü. 25 yaşındaki orta sahanın, ceza yayından sert şutu, yan direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 2-1. 90+2'de Yatabare, maçın sonucunu ilan etti: 3-1. Sivas, evinde 4 maçta 3., üst üste 2. galibiyetini alırken, A.Gücü ise deplasmanda üst üste 2. kez kaybetti.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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