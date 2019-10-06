Sivasspor 3-1 Ankaragücü | MAÇ ÖZETİ

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 8 puanla ve maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

15. dakikada Ankara ekibi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45+1. dakikada sağdan ceza alanına giren Kitsiou, topu müsait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48. dakikada Uğur'la duvar pası yapan Mert Hakan ceza alanına yaklaşırken, sert bur vuruşla köşeden topu filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.



58. dakikada Mert Hakan'ın pasında sağdan Yatabare içeriye çevirdi, kaleye yönelen topu kaleci Korcan üstten kornere çeldi.



71. dakikada Faty sağdan içeriye gönderdi, savunmanın sektirdiği topa yerden İlhan vurdu, direk dibinde kaleci Samassa ayağıyla topu kornere çeldi.



85. dakikada Sadaev'in indirdiği topa gelişine Faty ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Samassa topu çelmeyi başardı.



90. dakikada Goiyano'nun pasında ceza alanında Erdoğan sol ayağı ile sert bir şut çıkardı, Korcan kornere çeldi.



90+3. dakikada sağdan Goiano sürüklediği topu Erdoğan'a aktardı. Erdoğan ceza alanına yerden gönderdi, arka direkte boş durumdaki Yatabare topu filelere gönderdi: 3-1.



Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



