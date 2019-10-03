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03 Ekim 2019, Perşembe
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Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü.Demir Grup , 'de evinde oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çalışma ile devam etti.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı. Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Rybalka ve Barış Yardımcı takımdaki yerlerini alamayacak.

  1. 03.10.2019
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